Previsión meteorológica para este miércoles, 3 de septiembre, en Castilla-La Mancha

Septiembre arranca sus primeros días dejando el calor atrás, aunque con temperaturas todavía propias de la época estival y con unas mañanas ligeramente más frescas, dejando entrever que el otoño está a la vuelta de la esquina.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha anunciado para este miércoles, 3 de septiembre, en Castilla-La Mancha, cielos despejados con intervalos de nubes altas que entrarán de norte a sur por la noche.

Según se desprende de la previsión de la AEMET, las temperaturas irán en ascenso en la jornada de este miércoles, y el viento será flojo variable teniendo a mediodía excepto en Albacete, que irá de oeste y suroeste, y de nuevo a variable al final en toda la mitad oriental.

Así, las temperaturas oscilarán en Albacete entre los 15 y 32 grados; en Ciudad Tal entre los 15 y los 33 grados; en Cuenca entre los 12 y los 31 grados; en Guadalajara entre los 14 y los 31 grados; y en Toledo entre los 17 y 33 grados.