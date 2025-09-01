Previsión meteorológica para este martes, 2 de septiembre, en Castilla-La Mancha

Con septiembre recién entrado, Castilla-La Mancha comienza a dejar atrás aquellos días de calor para empezar a dar paso al otoño lentamente.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha anunciado para este martes, 2 de septiembre, en Castilla-La Mancha, intervalos de nubes altas que pueden ir disminuyendo a cielos poco nubosos o despejados a partir de las horas de la tarde.

Según se desprende del pronóstico de la AEMET, se prevén pocos cambios en lo relacionado a las temperaturas mínimas salvo un ligero aumento en el área de los Montes de Toledo, así como un descenso en Albacete, en parte de Cuenca y en la Ibérica de Guadalajara.

Máximas en aumento en Castilla-La Mancha

En cuanto a las máximas, éstas se encuentran en ascenso y el viento será flojo de componente este, aunque la dirección variará de madrugada y al final del día de la jornada de este martes.

Los termómetros de Albacete se situarán entre los 11 y 29 grados; Ciudad Real entre los 14 y 29 grados; Cuenca y Guadalajara entre los 11 y los 27 grados; y Toledo entre los 15 y los 30 grados.