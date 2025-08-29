Previsión meteorológica para este sábado, 30 de agosto, en Castilla-La Mancha

Después de unos días con temperaturas más bajas de lo normal para esta época del año, a partir de este fin de semana se espera un repunte de los termómetros en buen parte de España y de Castilla-La Mancha.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha anunciado para este sábado, 30 de agosto, en la región, predominio de cielos despejados con intervalos de nubes altas.

Según la previsión de la AEMET, las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, que será más acusado en la mitad occidental. En cuanto a las máximas, se esperan cambios ligeros, predominando los aumentos. Habrá vientos flojos y moderados de oeste y noroeste.

Los termómetros oscilarán entre los 18 y los 33 grados en Albacete; entre los 17 y los 33 grados en Ciudad Real; entre los 14 y los 30 grados en Cuenca; entre los 17 y los 31 grados en Guadalajara; y entre los 18 y los 33 grados en Toledo.