Previsión meteorológica para este viernes, 29 de agosto, en Castilla-La Mancha

El mes de agosto va llegando a su fin y atrás quedan los días en los que la ola de calor no daba tregua a los castellano-manchegos, y los termómetros marcaban más de 36 grados.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha anunciado para este viernes, 29 de agosto, en Castilla-La Mancha, intervalos nubosos con predominio de nubes altas y medias tendiendo a cielos despejados a partir de media tarde.

Según se desprende del pronóstico de la AEMET, las temperaturas mínimas irán en descenso ligero y se prevén pocos cambios de las temperaturas máximas con predominio con tendencia en aumento. El viento será flojo y moderado de oeste y noroeste.

En lo relacionado a los termómetros, Albacete se situará entre los 20 y 30 grados; Ciudad Real entre los 17 y 30 grados, Cuenca entre los 17 y los 28 grados; Guadalajara entre los 18 y 29 grados y Toledo entre los 18 y 30 grados.