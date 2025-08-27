Previsión meteorológica para este jueves, 28 de agosto, en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado para este jueves, 28 de agosto, en Castilla-La Mancha, cielos despejados o poco nubosos con intervalos nubosos en la mitad sureste de madrugada y alguna nubosidad de evolución en las horas centrales en la montaña de Guadalajara.

Las temperaturas irán en descenso, y será menos acusado en las mínimas del sureste de Cuenca y en el este de Albacete, que además se pueden hacer notar en el sistema Central y de La Mancha.

En cuanto al viento se prevé que éste sea flojo y moderado de oeste y noroeste. Además, la jornada de este jueves no irá acompañada de avisos meteorológicos por altas temperaturas.

La temperatura en Albacete rondará entre los 2o y 30 grados; en Ciudad Real entre los 17 y los 30 grados; en Cuenca entre los 17 y los 29 grados; en Guadalajara entre los 18 y los 29 grados y en Toledo entre los 18 y 30 grados.