Previsión meteorológica para este miércoles, 27 de agosto, en Castilla-La Mancha: Los termómetros alcanzarán los 36 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha anunciado para este miércoles, 27 de agosto, en Castilla-La Mancha, temperaturas máximas que podrían alcanzar hasta los 36 grados en los Campos de Hellín (Albacete) y con ligeros cambios en el resto de la región.

Según se desprende del pronóstico de la AEMET, los cielos serán pocos nubosos durante la jornada del miércoles aumentando la nubosidad de evolución durante las horas centrales, más abundantes en zonas de montaña, lo que podría dar lugar a chubascos dispersos o tormentas ocasionales en los sistemas Central e Ibérico a partir de mediodía.

Para las primera horas de la mañana se esperan intervalos de nubes bajas en el extremo oriental de Albacete, que pueden ir acompañadas de alguna niebla dispersa en el corredor de Almansa, mientras que de cara a la tarde aumentará la nubosidad alta de noroeste a sureste.

En cuanto a las temperaturas mínimas, éstas irán en aumento en La Mancha y en la Alcarria y con pocos cambios en el resto de la región, predominando los descensos en las zonas de montañas de la mitad occidental. En lo relacionado a las máximas, los termómetros irán en descenso, más acusado en la mitad occidental, llegando a alcanzar los 36 grados en Hellín. El viento será flojo de componente sur y podrían aumentar hasta moderados a lo largo del día.

Durante la jornada de este miércoles, 27 de agosto, los termómetros de Albacete se situarán entre los 21 y 35 grados; los de Ciudad Real y Guadalajara entre los 22 y 34; los de Cuenca entre los 22 y los 33; y los de Toledo entre los 23 y 36 grados.