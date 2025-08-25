Previsión meteorológica para este martes, 26 de agosto, en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha anunciado para este martes, 26 de agosto, en Castilla-La Mancha, temperaturas máximas que superarán los 36 grados y pueden alcanzar los 38 grados de forma puntual en los valles del Tajo y del Guadiana.

Según se desprende del pronóstico de la AEMET, durante la mañana se prevén cielos despejados o poco nubosos con intervalos de nubes bajas en el sureste de Albacete, y pueden llevar asociadas algunas nieblas matinales en el corredor de Almansa (Albacete).

A partir de media mañana se prevé que aumente la nubosidad de evolución en zonas de montaña que luego se extenderá a otras zonas llanas de la región. No se descartan cielos turbios por calima en la mitad sureste. Además, cabe la posibilidad de algún chubasco disperso o tormenta ocasional en los sistemas Central Ibérico y en las Sierras de Segura y Alcaraz (Albacete) por la tarde.

Cielos turbios por calima

En lo relacionado a las temperaturas, las máximas alcanzarán los 36 grados en la mitad occidental y los 38 grados de forma puntual. En cuanto a los vientos, éstos serán de carácter flojo con predominio de la componente sur, con intervalos más intensos asociados a las tormentas.

Así, los termómetros de Albacete se situarán entre los 20 y 35 grados; los de Ciudad Real entre los 23 y 28 grados; los de Cuenca entre los 19 y 35 grados; Guadalajara entre los 20 y 36 grados; y Toledo entre 21 y los 38 grados.