Previsión meteorológica para este lunes 25 de agosto en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este lunes, en Castilla-La Mancha, cielos con intervalos de nubes medias y altas, tendiendo a poco nuboso a partir del mediodía.

Probable calima en el sur a últimas horas del día. Por la tarde, no se descartan chubascos débiles y dispersos en la mitad oriental, más probables, intensos y acompañados de tormenta en zonas altas.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso; máximas sin cambios relevantes. En general, viento flojo y de componente sur.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 34 grados en Albacete, entre los 19 y los 35 en Ciudad Real, entre 18 y 32 grados en Cuenca, entre 19 y 34 grados en Guadalajara y entre 20 y 36 grados en Toledo.