El tiempo en Castilla-La Mancha para este domingo 24 de agosto

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo, en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos o despejados o con algún intervalo de nubes altas en el oeste por la mañana, que irá desplazándose hacia el este; a partir del mediodía, se espera que se desarrolle nubosidad de evolución en las provincias de Cuenca y Albacete.

Posibles chubascos en el cuadrante suroriental, más probables en las Sierras de Alcaraz y Segura e Ibérica de Cuenca, sin descartar que sean localmente fuertes y que puedan ir acompañados de tormenta.

Temperaturas mínimas en ascenso en Guadalajara, en ligero descenso en Albacete y con pocos cambios en el resto; máximas sin cambios o en ligero ascenso en la mitad oriental.

En general, viento flojo y de componente sur, con algún intervalo de moderado durante las horas centrales en la Mancha.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 33 grados en Albacete, entre los 18 y los 34 en Ciudad Real, entre 18 y 32 grados en Cuenca, entre 17 y 33 grados en Guadalajara y entre 21 y 35 grados en Toledo.