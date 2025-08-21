Previsión meteorológica para este viernes, 22 de agosto, en Castilla-La Mancha: Menos calor y lluvia

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha anunciado para este viernes, 22 de agosto, en Castilla-La Mancha, cielos despejados, aunque las tormentas también podrían llegar con fuerza hasta Albacete y Cuenca.

Según se desprende del pronóstico de la AEMET, se prevén cielos poco nubosos con algo de nubosidad baja de madrugada en la provincia de Albacete, que puede ir acompañada de brumas y algún banco de nieblas e intervalos nubosos de evolución por la tarde, que pueden ser más abundantes en zonas de montaña.

En cuanto los fenómenos significativos, Castilla-La Mancha podría registrar lluvias débiles tanto en el este de la provincia de Albacete como en Cuenca, especialmente en la segunda parte del día. Además, éstas pueden ser fuertes en algunas zonas, incluso ir acompañadas de tormentas.

Bajan las temperaturas pero llegan las tormentas

En lo relacionado a las temperaturas mínimas, no se esperan grandes cambios, mientras que en la Sierra de San Vicente (Toledo) y zonas cercanas las mínimas están en ascenso. En Hellín y Almansa se espera un ligero descenso de los termómetros.

Foto de archivo

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 31 grados en Albacete, entre los 19 y los 35 en Ciudad Real, entre 15 y 31 grados en Cuenca, entre 16 y 32 grados en Guadalajara y entre 18 y 34 grados en Toledo.