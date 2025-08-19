Previsión meteorológica para este miércoles, 20 de agosto, en Castilla-La Mancha: Temperaturas en descenso

La ola de calor abandona Castilla-La Mancha con un ligero descenso de las temperaturas, tras un verano donde el calor no ha dado tregua a los castellano-manchegos.

La Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado para este miércoles, 20 de agosto, en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos con intervalos de nubes de evolución en las horas centrales en las zonas de sierra, y una ligera nubosidad baja en el extremo sureste a primeras horas del día y durante la madrugada, que podría ir acompañadas de niebla.

Descienden las temperaturas en Castilla-La Mancha

Según se desprende del pronóstico de la AEMET, no se descartan posibles chubascos que pueden ir acompañados de tormentas aisladas en el extremo sureste de la provincia de Albacete. En cuanto a las temperaturas, se prevé un ligero descenso.

En lo relacionado al viento, éste será flojo y variable, con intervalos moderados.

Foto de archivo

Así, la provincia de Albacete se sitúa de cara a la jornada de este miércoles, 20 de agosto, entre los 18 y 33 grados; Ciudad Real entre los 18 y 32 grados; Cuenca entre los 15 y 31 grados; Guadalajara entre los 17 y 31 grados, y Toledo entre los 19 y 32 grados.