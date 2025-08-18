Previsión meteorológica para este martes, 19 de agosto, en Castilla-La Mancha: Aviso por calor en una provincia

Inmersos en la segunda quincena de agosto, los castellano-manchegos continúan sufriendo las altas temperaturas que ha dejado la intensa ola de calor, que se ha convertido en la absoluta protagonista de este mes en el país, y en Castilla-La Mancha.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha anunciado para este martes, 19 de agosto, en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y con altas temperaturas que superarán los 36 grados en el sureste de Albacete, mientras que Ciudad Real podrá disfrutar de un descenso localmente notable de las máximas.

Imagen de archivo

Según se desprende del pronóstico de la AEMET, se prevé nubosidad de evolución en zonas montañosas de Guadalajara por la tarde, que podrían ir acompañadas con tormentas y chubascos de madrugada.

Albacete supera los 36 grados y las temperaturas descienden en Ciudad Real

En cuanto a las temperaturas, éstas irán en descenso, especialmente en la provincia de Ciudad Real, mientras que la de Albacete superará los 36 grados, sin dar un respiro a los vecinos de esta provincia.

En lo relacionado al tiempo, según la AEMET, se espera un viento flojo moderado con predominio de la componente oeste en Guadalajara. Además, todo ello podría ir acompañado de rachas de viento muy fuerte junto a las tormentas.

Foto de archivo

En cuanto a las temperaturas en la región, los termómetros de Albacete rondarán entre los 23 grados de mínima y 35 de máxima; Ciudad Real estará entre los 19 grados de mínima y 33 de máxima; Cuenca contará con 20 grados de mínima y 33 de máxima; Guadalajara entre los 20 y 34 grados; y Toledo entre los 20 y 34 grados.

En cuanto avisos especiales por altas temperaturas, únicamente Albacete se encuentra en alerta, que espera superar los 36 grados.