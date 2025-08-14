Previsión meteorológica para este viernes, 15 de agosto, en Castilla-La Mancha

a Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes, en Castilla-La Mancha, cielo poco nuboso o despejado aumentando la nubosidad de evolución al final de la mañana que será más abundante en las zonas de montaña y que, en el sistema Ibérico podría ir acompañado de algún chubasco disperso o tormenta ocasional.

Temperaturas mínimas en aumento en las Alcarrias y en zonas bajas del sistema Ibérico y con cambios ligeros predominando los aumentos en el resto; y máximas en aumento, más acusado en la Serranía de Cuenca.

Las temperaturas máximas superarán los 36 grados en la mitad occidental y en la Mancha de la mitad oriental y pueden alcanzar los 40 en zonas bajas de los valles del Tajo y del Guadiana.

Las temperaturas mínimas alcanzarán los 20 grados en la mitad occidental y en la Mancha de la mitad oriental. Vientos flojos, de este y sureste al principio y final del día y predominando la componente sur en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 37 grados en Albacete, entre los 22 y los 40 en Ciudad Real, entre 20 y 37 grados en Cuenca, entre 22 y 38 grados en Guadalajara y entre 23 y 40 grados en Toledo.