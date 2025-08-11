Previsión meteorológica para este martes, 12 de agosto en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes, en Castilla-La Mancha, cielo poco nuboso o despejado por la mañana aumentando a partir de las horas centrales a nuboso o cubierto con nubosidad alta y de evolución.
Probabilidad de tormentas acompañadas de algún chubasco en Montes de Toledo y zonas altas del tercio oriental, donde serán más frecuentes e intensas, sin descartarlas en el resto de la Comunidad.
Temperaturas mínimas con pocos cambios en la mitad norte y en ligero ascenso en la mitad sur y máximas sin cambios. Viento flojo variable con probabilidad de rachas fuertes acompañando a las tormentas.
Las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 37 grados en Albacete, entre los 23 y los 39 en Ciudad Real, entre 18 y 35 grados en Cuenca, entre 22 y 36 grados en Guadalajara y entre 22 y 39 grados en Toledo.