Previsión metereológica para este lunes 11 de agosto en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este lunes, en Castilla-La Mancha, poco nuboso o despejado al principio, con intervalos nubosos de evolución durante el día, más abundantes en las sierras y serranías, sin descartarse algún chubasco aislado o tormenta ocasional en las de los sistemas Central e ibérico.

Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso en la mitad oriental. Viento flojo variable, predominando la componente sur por la mañana.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 38 grados en Albacete, entre los 22 y los 40 en Ciudad Real, entre 20 y 37 grados en Cuenca, entre 23 y 39 grados en Guadalajara y entre 24 y 41 grados en Toledo.