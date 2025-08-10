La Aemet modifica la fecha prevista para el final de la ola de calor

La sofocante ola de calor que atraviesa España desde el pasado 3 de agosto se prolongará hasta, al menos, el próximo miércoles día 13, según la última predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La Aemet vuelve así a la fecha anteriormente prevista para el final de esta segunda ola de calor del verano y que el pasado viernes modificó para el 14 de agosto.

«La ola de calor podría terminar el miércoles, aunque a partir del jueves no está clara la evolución de las temperaturas», advierte no obstante la Aemet en su cuenta de X.

Dentro del aviso especial por este episodio publicado en su web, el organismo explica que mañana lunes se esperan ascensos adicionales de las temperaturas en la cuenca del Ebro, tercios sur y este peninsulares y Cantábrico oriental, mientras que comenzarán a descender por el cuadrante noroeste, de forma más acusada en Galicia.

Continuarán alcanzándose los 37-39 grados de forma generalizada en el interior peninsular, extendiéndose también al entorno del Júcar y el Segura, donde incluso se podrían superar localmente los 40.

En el bajo Guadalquivir las máximas podrán situarse por encima de los 42 grados, y aunque con baja probabilidad, también se podría superar este umbral en el valle del Ebro y en las depresiones del nordeste, donde esa jornada sería la más calurosa del episodio.

Se espera que el martes 12 comiencen los descensos térmicos, todavía restringidos al extremo norte peninsular y al tercio nororiental.

Cambios poco significativos en el resto, por lo que las temperaturas serían similares al día previo, aunque sin descartar que los valores superiores a 42 grados se extiendan a puntos del Guadiana y el Tajo.

Durante esta jornada el ambiente será favorable para la formación de tormentas vespertinas bastante generalizadas, acompañadas de chubascos dispersos y rachas localmente muy fuertes.

En lo relativo a las mínimas, se mantendrán los valores muy elevados en gran parte del territorio, incluso con una tendencia ascendente al menos hasta el martes.

En Canarias el punto álgido de la ola de calor, que viene acompañada de calima significativa, se alcanza hoy domingo.

Mañana se iniciará un descenso térmico en el archipiélago, por lo general ligero, siendo más acusado en las islas más orientales.

Aún así, las máximas seguirán siendo muy altas, por encima de 36-38 grados en medianías, incluso superando los 40 en puntos de interior de Gran Canaria y sur de Fuerteventura.

A partir del día 12 las temperaturas irán normalizándose, finalizando la ola de calor, aunque es bastante probable que se sigan superando los 37 grados en la cuenca de las Tirajanas.

De cara al miércoles el escenario más probable es que predominen los descensos ligeros a moderados de las máximas en la península, sin descartar que éstos sean localmente notables en puntos de la mitad norte.

Sin embargo, debido a los valores térmicos tan elevados alcanzados en los días anteriores, todavía se podría cumplir el criterio de ola de calor.

El jueves 14 la incertidumbre es elevada, pero lo más probable es que se den descensos térmicos adicionales en las zonas más afectadas, lo que sería suficiente para darlo por finalizado.

En cualquier caso, en días posteriores podrían volver las temperaturas anormalmente cálidas al cuadrante nordeste peninsular, aclara la Aemet.