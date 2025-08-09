Previsión metereológica para este domingo 10 de agosto en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo, en Castilla-La Mancha, tiempo poco nuboso o despejado. A partir del mediodía se desarrollará nubosidad de evolución, más abundante en zonas de montaña del nordeste, donde no se descarta algún chubasco disperso acompañado de tormenta.

Temperaturas mínimas en ascenso en el valle del Tajo y la sierra de San Vicente y con cambios ligeros en el resto; máximas en descenso ligero en la mitad oriental y sin cambios relevantes en el resto.

Se alcanzarán los 40 grados en los valles del Tajo y del Guadiana, los 38-39 en gran parte de la mitad occidental y los 35-36 en el este.

Las temperaturas mínimas no bajarán de los 20 grados en la mitad occidental. Viento flojo o moderado con predominio del este y sureste.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 36 grados en Albacete, entre los 22 y los 40 en Ciudad Real, entre 19 y 37 grados en Cuenca, entre 22 y 39 grados en Guadalajara y entre 25 y 40 grados en Toledo.