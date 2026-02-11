Cae “el falso empleado del banco” en Guadalajara: la Policía frena una estafa a una anciana justo a tiempo

La Policía Nacional ha detenido a un individuo presuntamente implicado en un intento de estafa a una persona de avanzada edad en la ciudad de Guadalajara.

El arresto se produjo tras el aviso a la Policía Nacional a través del teléfono 091 por parte de una entidad bancaria de la ciudad, alertando de que había detectado señales de fraude y sospechaba que un cliente podría estar siendo víctima de un delito de estafa, según ha informado el propio Cuerpo Nacional de Policía por nota de prensa.

Según informó la entidad bancaria, una persona de edad avanzada había solicitado obtener grandes sumas de dinero de su cuenta bancaria y por las indicaciones que les había transmitido la propia víctima, creían que podría tratarse de una estafa telefónica.

Los agentes localizaron a la mujer, quien relató a los agentes que el día anterior había recibido un mensaje SMS en su teléfono, aparentemente de su entidad bancaria, en la que le indicaban que se había realizado una transferencia de elevada cuantía y que si no había sido ella quien la había realizado, debía llamar a un número de teléfono.

En la conversación, el estafador -que se hacía pasar por empleado de su entidad bancaria- la convenció de que estaba sufriendo un ciberataque en sus cuentas y le indicó que debía retirar todo el dinero de ellas y depositarlo en su buzón, dejándolo abierto para que una persona pasase a recogerlo y pudiese poner en un lugar seguro.

El modus operandi descrito por la víctima incluía instrucciones precisas sobre cómo proceder: la víctima debía mantener la llamada activa mientras bajaba al portal de su edificio para dejar el dinero en el buzón.

Una vez hecho esto, debía regresar a su vivienda y esperar a que la persona encargada de la recogida tocase el timbre.

Después, debía abrirle la puerta a esta persona para que pudiese acceder hasta el buzón y recoger el dinero.

De este modo, lograron que la víctima les entregase 6.000 euros el día anterior, y habían contactado de nuevo con ella para que continuase con una segunda entrega de 6.000 euros más, que no llegó a producirse porque los agentes establecieron un dispositivo para esperar la llegada del estafador, interceptándolo justo cuando se disponía a recoger el dinero.