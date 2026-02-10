Vuelve a nivel rojo en Guadalajara: el Ayuntamiento blinda el parque fluvial y refuerza la vigilancia

El Ayuntamiento de Guadalajara informa de que el caudal del río Henares ha vuelto a alcanzar a las 20,30 horas el umbral rojo a su paso por la ciudad, de acuerdo con los registros facilitados por el sistema de control hidrológico.

Ante esta situación, se mantienen activas todas las medidas preventivas ya adoptadas en jornadas anteriores, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Concretamente, se mantendrá el cierre de accesos peatonales y de vehículos a las zonas del parque fluvial y áreas próximas al cauce; el precintado de pasarelas y senderos susceptibles de inundación; el seguimiento permanente por parte de los servicios de Policía Local, Bomberos y Protección Civil, así como la monitorización continua de los niveles del río y de la evolución meteorológica.

Asimismo, continúa activado el Plan Territorial de Emergencia Municipal (Platemun) en fase de alerta, lo que permite coordinar con mayor eficacia a todos los servicios implicados y garantizar una respuesta inmediata ante cualquier variación del caudal.

El Ayuntamiento recuerda a la ciudadanía la necesidad de respetar las limitaciones de acceso, evitar aproximarse a las zonas señalizadas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.