Un pueblo de Guadalajara da un paso clave hacia su nuevo Centro de Salud: adjudicado el proyecto por 169.400 € y con una inversión prevista de 2,2 millones

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha adjudicado el contrato para la redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de construcción del nuevo Centro de Salud del municipio guadalajareño de Horche, por un importe de 169.400 euros.



Tal y como ha publicado esta semana la Plataforma de Contratación del Sector Público, el adjudicatario del contrato es el estudio QUBO Arquitectura SLP.



Este trámite supone un importante avance para dotar a este municipio de un nuevo dispositivo sanitario que permita dotar de más y mejores espacios a las personas usuarias y profesionales, sustituyendo así unas instalaciones que se han quedado pequeñas y obsoletas.



El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene prevista una inversión aproximada de 2,2 millones de euros para la construcción del nuevo centro que se edificará en una parcela de 1.234 metros cuadrados, situada en las antiguas escuelas de Horche.



Tal y como recoge el Plan Funcional elaborado por el SESCAM, las nuevas instalaciones dispondrán una zona administrativa donde se realizan las labores propias de admisión y citaciones. La zona asistencial contará con dos consultas de Medicina Familiar y Comunitaria, otras tantas de Enfermería, una sala de curas, sala de espera y aseos para pacientes.



Asimismo, tendrá un área de Pediatría, con una consulta para el pediatra, otra de enfermería y un cuarto de curas, y un área de extracciones, con zonas de extracción, clasificación y conservación de muestras, además de espacios para unidades de apoyo donde habrá una consulta de matrona y sala de preparación al parto y el despacho para el trabajador social.



Por otra parte, dispondrá de un área de Urgencias con zona de recepción de pacientes, área de familiares y de asistencia, una consulta de atención continuada, sala de emergencias polivalente, sala de espera, área de observación, aseos y espacios para almacén. Asimismo, contará con una residencia para el personal sanitario de guardia.



Las instalaciones del nuevo centro de salud, que tendrá una superficie construida de más de 1.600 metros cuadrados, se completan con un área de Dirección y Docencia.



La Zona Básica de Salud de Horche pertenece a la Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara y atiende a una población de 8.141 tarjetas sanitarias, distribuidas entre el Centro de Salud de Horche y 10 consultorios locales.



Concretamente, la Zona Básica de Salud de Horche incluye 11 municipios: Horche, Aranzueque, Armuña de Tajuña, Fuentelviejo, Lupiana, Romanones, Tendilla, Valdarachas, Valdeluz, Valfermoso de Tajuña y Yebes.



La plantilla de profesionales que prestan atención sanitaria en la zona está compuesta por cinco médicos de familia, cinco enfermeras, dos auxiliares administrativos y un pediatra de equipo. El Punto de Atención Continuada está atendido por un médico y una enfermera.