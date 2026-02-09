Sin agua potable desde el viernes: el lugar de Guadalajara castigado por la borrasca

La pedanía de Moratilla de Henares, perteneciente a la localidad de Sigüenza (Guadalajara), lleva sin agua potable desde el viernes debido a los efectos de la última borrasca y está siendo abastecida mediante garrafas.

Según ha informado a EFE la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, debido a las intensas lluvias de los últimos días y a la crecida del río Henares, que afecta a la red de abastecimiento, ha sido necesario interrumpir “de manera preventiva» el bombeo de agua de la fuente al depósito de abastecimiento de Moratilla, con el fin de garantizar la seguridad y calidad del suministro.

Desde el sábado, el Ayuntamiento de Sigüenza está procediendo al reparto de garrafas de agua potable para consumo personal gracias a la donación de Font Vella, ubicada muy cerca de esta pedanía en la que actualmente residen una quincena de vecinos.

Merino ha dicho que el agua almacenada actualmente en el depósito puede utilizarse para el aseo personal y tareas de limpieza pero no es apta para beber y ha confiado en que la incidencia se resuelva en los próximos días.

La alcaldesa ha señalado que esta situación es excepcional y ha apuntado que, además, este año se limpió el río “después de tres años y medio de conversaciones con la Confederación».