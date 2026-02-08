Un colegio de Guadalajara gana la XIV edición del Concurso de Dibujo Escolar del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla-La Mancha

El colegio público ‘Río Henares’ de Guadalajara ha sido el ganador de la XIV edición del Concurso de Dibujo Escolar ‘¿Qué es para ti el 1-1-2?’, organizado por el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 1-1-2 de Castilla-La Mancha, organismo dependiente de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital.

La autora del trabajo elegido como ganador de esta edición del concurso ha sido Alicia Rodríguez Rodríguez de Vera, alumna de 5º curso de Educación Primaria del citado colegio alcarreño, en cuyo dibujo ha plasmado un corazón formado por diversas piezas de puzle con el 1-1-2. El lema que acompaña al dibujo ganador, ‘Cuando se trata de ayudar, todo encaja’, se refuerza con un texto explicativo en el que señala que “no solo somos una comunidad, somos un gran corazón donde todo encaja”.

Este trabajo ha sido uno de los 330 recibidos en las últimas semanas en el Servicio de Emergencias 1-1-2, procedentes de 22 colegios de 21 localidades de cuatro provincias de Castilla-La Mancha, dado que Albacete no ha participado en esta ocasión. En este concurso han concurrido alumnos del tercer ciclo de Educación Primaria, formado por los cursos de quinto y sexto.

Como premio, el ganador del concurso recibirá un chaleco de emergencias personalizado y un diploma acreditativo del galardón alcanzado. Además, personal del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 1-1-2 de Castilla-La Mancha, con el vehículo de coordinación para la atención de emergencias extraordinarias, visitará el centro, el próximo día 11 de febrero, Día Europeo del Teléfono Único de Emergencias, con el fin de enseñar a los escolares el funcionamiento y la utilidad del teléfono único de emergencias, objetivo principal de este concurso que anualmente organiza el Servicio de Emergencias 1-1-2.

En esta edición, la provincia que ha presentado un mayor número de dibujos ha sido Ciudad Real, desde donde se han recibido en el Servicio de Emergencias 1-1-2 un total de 161 trabajos, procedentes de ocho colegios de siete localidades: Miguelturra, Hinojosas de Calatrava, Puertollano, Pedro Muñoz, Villarrubia de los Ojos, Campo de Criptana y Tomelloso.

La segunda provincia con mayor participación ha sido Toledo, con 95 trabajos de cinco centros distintos. La siguiente ha sido la provincia de Cuenca ha participado con 56 dibujos, procedentes de seis centros educativos. Siendo Guadalajara, la provincia con menor participación, con 18 trabajos de tres colegios.