Intoxicación en este pueblo de Guadalajara: cinco personas trasladadas al hospital, dos de ellas menores

Cinco personas, entre ellas dos menores de edad, fueron trasladadas en la madrugada de este domingo al hospital de Guadalajara tras sufrir una intoxicación por monóxido de carbono en una vivienda unifamiliar de la calle Doñana, en el municipio de Alovera (Guadalajara).

El aviso fue recibido por el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a las 01:04 horas. Los afectados son tres mujeres de 46, 54 y 28 años y dos hombres menores de 10 y 2 años. La mujer de 54 años fue trasladada en una UVI móvil, mientras que el resto fueron evacuados en ambulancias.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, bomberos del parque de Azuqueca de Henares, dos ambulancias y una UVI.