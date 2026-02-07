Nace un nuevo canal de WhatsApp para el bienestar emocional en esta zona de Guadalajara

La Mesa de Salud Comunitaria es una iniciativa de la concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Chiloeches. En enero de 2025 los servicios sociales de atención primaria del municipio se vieron reforzados por la presencia del Equipo LOPIVI, compuesto por una educadora social y una psicóloga.

Desde dicha Mesa de Salud Comunitaria, se ha lanzado un nuevo canal de difusión de WhatsApp llamado ‘La comunidad que cuida’ con el objetivo de acompañar y sensibilizar a la ciudadanía sobre el bienestar emocional en todas las etapas de la vida con un enfoque especial en la infancia, adolescencia y juventud.

Este canal servirá como un ecosistema de apoyo donde los usuarios podrán encontrar información sobre salud mental y bienestar emocional; convocatorias a talleres y jornadas de formación adaptadas a diferentes edades; y acceso a servicios de atención personal y recursos de prevención, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El proyecto ha surgido en el marco de la Mesa de Salud Comunitaria, una red que integra a los principales actores de la comarca y en la que están presentes los ayuntamientos de Chiloeches, Pioz y Horche a través de sus áreas de Servicios Sociales; el Sescam a través de las áreas de salud de atención primaria y pediátrica de Pozo de Guadalajara, Pioz y Chiloeches; los centros educativos y AMPAS del CEIP José Inglés e IES Peñalba en Chiloeches, CEIP La Arboleda y CEIP Castillo de Pioz en Pioz y CEIP Santa Brígida en Pozo de Guadalajara; y las asociaciones Asociación Aprendizaje y Bienestar Emocional, PDEA (Proyecto para el Desarrollo Emocional Adolescente) y otros grupos vecinales de la zona.

La comunidad de WhatsApp ya está abierta y es gratuita para todos los vecinos. Se puede acceder a través del siguiente enlace: Unirse al canal ‘La comunidad que cuida’. Para más información o consultas se ha habilitado el correo electrónico [email protected] para atender cualquier duda o solicitud por parte de ciudadanos y entidades.

Desde su creación en 2024, la Mesa de Salud Comunitaria de Chiloeches se ha establecido como el órgano motor para coordinar las políticas de bienestar emocional y salud mental en la localidad y su entorno. Este espacio surge con la misión de unificar los esfuerzos que, hasta entonces, se desarrollaban de forma fragmentada en los ámbitos educativo, sanitario y social.

Con el centro educativo de Chiloeches como punto de referencia clave para la detección de necesidades en la zona, la Mesa actúa como un puente entre los Servicios Sociales, los centros de salud, el Sescam y el tejido asociativo y vecinal.

El objetivo es claro: ofrecer una respuesta integral y coordinada a las familias ante las problemáticas actuales, evitando que el bienestar de los ciudadanos dependa de actuaciones aisladas.