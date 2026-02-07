El frío no frena la celebración de San Blas en este pueblo de Guadalajara

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha acompañado este sábado al alcalde pedáneo de Valdenoches, Fernando Arroyo, y a los vecinos de la localidad en la tradicional misa y procesión en honor a San Blas, copatrón del pueblo.

Aunque la mañana comenzaba con mucho frío amenazando lluvia, finalmente el tiempo respetó la celebración y permitió que la imagen del santo pudiera recorrer las calles de Valdenoches, seguida por numerosos vecinos y devotos. San Blas, conocido como intercesor frente a los males de garganta, fue portado en andas en un ambiente de solemnidad y tradición, acompañado por la música de los dulzaineros de Mirasierra.

Los oficios religiosos y la bendición fueron celebrados por el nuevo párroco de la localidad, José Ignacio Andrés, quien recordó en su homilía la devoción de más de 17 siglos hacia San Blas y su figura como obispo, protector y referente espiritual.

Tras la procesión, y como marca la tradición, se procedió al sorteo de las andas del santo, así como de su báculo, gargantas y centros, un momento siempre esperado por los vecinos. La jornada festiva continuó en el centro social, donde se degustaron las tradicionales rosquillas del santo, acompañadas de refrescos y moscatel. Como cierre, vecinos y visitantes compartieron una paella, que puso el broche a un día de convivencia y celebración.

A la cita han asistido también los concejales del Equipo de Gobierno José Luis Alguacil, David García y Eva Henche, junto a otros miembros de la Corporación municipal, que han querido acompañar a los vecinos en esta tradición tan arraigada, según ha informado el Ayuntamiento de Guadalajara en nota de prensa.