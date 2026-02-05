Cae el atracador de las farmacias: robó a punta de cuchillo en Guadalajara

El autor de robos con arma blanca en dos atracos a farmacias de la capital, donde se sustrajo tanto medicamentos como dinero en efectivo, ha sido detenido.

Según ha señalado fuentes de la Policía Nacional a EFE, el autor de estos robos también realizó un atraco en otro establecimiento, y tras la detención, se espera que pase a disposición judicial este viernes.

Ambos robos tuvieron lugar en horarios próximos al mediodía con un modus operandi similar y donde el autor de los hechos ocultó su identidad y amenazó a los empleados de sendos establecimientos con un arma blanca.