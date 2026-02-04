Denuncian un cartel que «hipersexualiza a la mujer» difundido por el Ayuntamiento de un pueblo de Guadalajara por San Valentín

La portavoz del PSOE de Alovera, Inmaculada Tello, ha denunciado públicamente el cartel difundido por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alovera con motivo de la celebración de San Valentín, al considerar que «supone un grave retroceso en materia de igualdad y un uso absolutamente irresponsable de una concejalía pública».

El cartel anuncia una clase de strip-dance «con una coreografía de baile sugerente», dirigida exclusivamente a mujeres, y utiliza «una imagen claramente sexualizada del cuerpo femenino como reclamo». Para Tello, «no se trata de promover el deporte ni la actividad física, sino de reforzar un estereotipo machista que reduce a la mujer a un objeto sexual, asociado además a una fecha como el Día de los Enamorados».

«Resulta especialmente preocupante –ha señalado la portavoz socialista– que sea desde una institución pública y desde una concejalía como Deportes desde donde se promueva este tipo de mensajes, que nada tienen que ver con valores de igualdad, salud o inclusión, y que sí contribuyen a normalizar la hipersexualización del cuerpo de las mujeres».

Desde el PSOE de Alovera consideran «inaceptable» que se utilicen recursos públicos, instalaciones municipales y la imagen institucional del Ayuntamiento para promocionar actividades «con un enfoque claramente sexista», dirigidas únicamente a mujeres y presentadas como una propuesta de ocio basada en el baile sugerente.

Por todo ello, Inmaculada Tello ha exigido «la retirada inmediata» del cartel y la eliminación de esta actividad de la programación municipal, así como «una disculpa pública» por parte del Ayuntamiento de Alovera por promover un contenido que vulnera los principios de igualdad y respeto que deben regir la acción institucional.

«La igualdad no es un eslogan ni una campaña puntual; es una obligación diaria. No todo vale en nombre del ocio ni del marketing, y mucho menos cuando hablamos de dignidad, derechos y respeto hacia las mujeres», ha subrayado la portavoz socialista.

«El Ayuntamiento de Alovera debe ser ejemplar. No puede permitir ni amparar iniciativas que perpetúan estereotipos machistas y que dañan la imagen de la institución y del propio municipio», ha concluido.