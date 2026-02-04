Denuncian abandono de este barrio en Guadalajara: «Hemos tenido muchas reyertas»

Alrededor de una cuarentena de vecinos del barrio de la colonia de las Eras del Canario, en Guadalajara, se han concentrado en la tarde de este miércoles a las puertas del Centro Social ‘Era del Canario’, en la Avenida de Venezuela, para denunciar el deterioro del entorno y el abandono institucional que, según aseguran, sufre la zona desde hace años.

La convocatoria ha tenido como principal eje de protesta el cierre prolongado del centro social, clausurado desde hace aproximadamente dos años, así como los problemas derivados de la falta de mantenimiento urbano, la suciedad y la inseguridad en el entorno.

La concentración ha contado con la intervención del portavoz vecinal, Ignacio Martín, acompañado por el exalcalde de Guadalajara y actual concejal socialista, Alberto Rojo, junto a otros cargos del PSOE.

Durante su intervención, Martín ha señalado que el centro social, concebido como un espacio de convivencia vecinal y en espera de reforma, «se encuentra cerrado y vallado, sin alternativa alguna para el barrio», lo que afecta especialmente a la población mayor. «La gente mayor no puede venir como antes a leer la prensa, a jugar a las cartas o simplemente a pasar un rato; llevamos dos años cerrados y aguantando esta situación», ha lamentado.

El portavoz vecinal ha denunciado además el deterioro del entorno inmediato del edificio, con acumulación de suciedad, botellas y malos olores. «El olor que desprende todo esto ha llegado a ser insoportable», ha afirmado, añadiendo que la situación está generando problemas de convivencia e inseguridad.

En este sentido, ha relatado episodios de violencia en la zona. «Hemos tenido muchas reyertas que los vecinos han sufrido viendo, incluso con katanas; eso es un salvajismo y el barrio no puede aguantarlo». Según los vecinos, tanto la Policía Local como la Policía Nacional intervienen con frecuencia, aunque consideran que las fuerzas de seguridad «están atadas de manos» para resolver el problema de fondo.

Martín ha insistido en que no se trata tampoco de criminalizar a las personas sin hogar, pero ha reclamado una actuación integral. «Tienen derecho a vivir en la calle, pero dentro de unas condiciones; lo que no puede ser es que los vecinos se sientan amenazados».

En el plano político, Alberto Rojo ha respaldado la denuncia vecinal y ha acusado al equipo de Gobierno municipal, liderado por la alcaldesa Ana Guarinos, de falta de respuesta. «Estamos ante un gobierno ausente, un gobierno que no trabaja para nadie y que no escucha a los vecinos y vecinas de esta ciudad», ha afirmado.

Rojo ha explicado que los residentes han recurrido a distintos canales institucionales –consejos de barrio, escritos formales y preguntas en el Pleno municipal– sin obtener resultados. «No ha servido absolutamente para nada», ha asegurado, subrayando que el barrio permanece «abandonado en muchos sentidos».

El edil socialista ha vinculado esta situación con la política fiscal del Ayuntamiento y ha criticado el incremento del IBI. «Pagamos más para vivir peor; la subida de impuestos no se está notando en absolutamente nada en los barrios», ha declarado, añadiendo que Guadalajara es «la capital de provincia donde más han subido los impuestos».

Además del cierre del centro social, los vecinos han denunciado el mal estado de las aceras y el asfalto en el tramo comprendido entre la Cruz Roja y el Hotel Pax, donde aseguran que existen baldosas levantadas que suponen un riesgo para los peatones. La concentración se ha desarrollado sin incidentes y los asistentes han reclamado una actuación urgente para reabrir el centro social, mejorar la limpieza y el mantenimiento urbano y garantizar la seguridad y la convivencia en el barrio.