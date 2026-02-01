Toledo juzga a dos acusados por tráfico de drogas: incautación de casi 40.000 € en sustancias y hasta 5 años de prisión

La sección primera de la Audiencia Provincial de Toledo tiene previsto juzgar el próximo jueves, día 5 de febrero, a F.J.D.M y a A.C.C, acusados de un delito contra la salud pública tras ser sorprendido en el municipio de Gálvez con distintas sustancias destinadas a la venta a terceras personas, por el que el Ministerio Fiscal solicita una pena de cuatro y cinco años de prisión, respectivamente.

Según el escrito del Fiscal, F.J.D.M., carente de antecedentes penales y A.C.C., con antecedentes penales al haber sido condenado en de noviembre de 2019 por un delito de tráfico de drogas, sobre las 2.00 horas del 25 de mayo de 2020, se encontraban en las inmediaciones del restaurante Los Arcos, situado en la carretera CM-401, en el término municipal de Gálvez.

Allí habían estacionado el vehículo a bordo del cual viajaban, un Peugeot 306, propiedad de A.C.C. y como quiera que su actitud levantó sospechas en una patrulla de seguridad ciudadana de la Guardia Civil, la misma se dirigió a los acusados, hallando en el interior del vehículo, distribuida en distintos rincones del habitáculo, distintas sustancias.

En concreto, una sustancia vegetal seca con un peso neto de 97,54 gramos que resultó ser tras su análisis cannabis sativa, con una riqueza media de 14,84 por ciento; 33,48 gramos de un preparado de cannabis, 2,34 gramos de anfetamina, 2,34 gramos de MDMA con una riqueza media de 22,29 por ciento; 643,7 gramos de opio, 2,26 gramos de opio y 0,15 gramos de LSD, sustancias que se hallaban destinadas a su posterior difusión y venta entre terceras personas.

Asimismo, ocultos en el habitáculo donde se hallan los fusibles bajo el volante, se hallaron 990 euros distribuidos en diecisiete billetes de 20 euros y trece de 50 euros, cantidades producto o beneficio de la ilícita actividad desplegada por los acusados.

El importe de las sustancias encontradas en el vehículo presenta un valor total en el mercado ilícito de 39.442,72 euros, de conformidad con la tabla de precios y purezas de las drogas en el mercado ilícito.

El Fiscal pide que para A.C.C. se tenga en cuenta la circunstancia agravante de reincidencia, y además de los cinco años de prisión, solicita el pago de una multa de 100.000 euros. Para el acusado F.J.D.M. pide la pena de cuatro años de prisión, y multa de 80.000 euros.