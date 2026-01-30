Luto en este pueblo de Guadalajara por la muerte del que fuera su alcalde

El Ayuntamiento de Albalate de Zorita (Guadalajara) ha expresado su pésame por el fallecimiento de Antonio Jorquera, quien fue alcalde del PP en el municipio entre los años 1983 y 1987.

Jorquera fue concejal en la primera legislatura, de 1979 a 1983, y luego alcalde de 1983 a 1987, y durante estos años se ocupó activamente de la restauración de la ermita de los Remedios, según el consistorio.

En sus redes sociales, el Ayuntamiento le ha agradecido “sus años de servicio, trabajo y dedicación por el pueblo de Albalate y por todos los albalateños”.

Asimismo, ha trasladado sus condolencias a su familia.