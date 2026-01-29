La Subdelegación interviene en un pueblo de Guadalajara tras la negativa del alcalde a izar la bandera de España

La negativa del alcalde de Gualda (Guadalajara), Mariano Bravo (PSOE), a colocar la bandera de España en el Ayuntamiento ha terminado provocando la intervención de la Subdelegación del Gobierno, después de que un vecino del municipio presentara una denuncia formal por el incumplimiento de la normativa vigente.

Según la comunicación oficial emitida por la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara, a la que ha tenido acceso Europa Press, la ausencia de la bandera nacional en el edificio consistorial vulnera lo establecido en la Ley 39/1981, que obliga a todas las administraciones públicas a exhibir la enseña de España en sus dependencias.

En su respuesta al denunciante, la administración estatal es clara y contundente: «Esta Subdelegación del Gobierno adoptará las medidas oportunas para asegurarse de que se cumpla la normativa vigente», confirmando así que actuará para corregir la situación en el Ayuntamiento de Gualda.

En todo caso, fuentes de la misma consultadas por Europa Press han precisado que se trata de recordar al alcalde que tiene que «cumplir la normativa», aunque no se establecen plazos para ello.

La queja fue presentada el pasado 10 de enero por un vecino del municipio a través de la plataforma estatal Acceda. En ella, el ciudadano denunciaba que el alcalde se niega de forma expresa y reiterada a colocar la bandera de España, tanto en el exterior como en el interior del consistorio, pese a que sí autoriza la colocación de otras banderas en determinados momentos del año.

El documento oficial, fechado el 16 de enero de 2026 y firmado electrónicamente por la Jefatura de la Oficina de Información de la Subdelegación, deja constancia de que esta reclamación ha sido registrada formalmente, aunque precisa que no sustituye a otros recursos legales ni interrumpe los plazos administrativos.

Gualda es una Entidad de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIM) y depende administrativamente de Cifuentes, aunque con autonomía propia. El alcalde de Cifuentes, Marco Antonio Campos, ha explicado que su Ayuntamiento no tiene competencias para imponer la colocación de la bandera al que regenta Mariano Bravo, ya que la responsabilidad recae exclusivamente en el regidor de Gualda.

Además, fuentes municipales señalan que la postura de Mariano Bravo no es nueva y responde a una decisión personal mantenida desde hace años. Sin embargo, desde la Subdelegación del Gobierno recuerdan que la exhibición de la bandera de España en los edificios públicos no es opcional, sino una obligación legal.

La denuncia vecinal ha sacado así del ámbito local una controversia latente desde hace tiempo y ha activado la respuesta del Gobierno para hacer cumplir la ley en el Ayuntamiento de Gualda.

Por su parte, a preguntas de este medio, el alcalde de Gualda ha optado por no responder sobre esta cuestión.