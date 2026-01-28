Guadalajara, en alerta blanca: la A-2 obliga a extremar la precaución

El temporal de frío, nieve y lluvias que mantiene en jaque a buena parte de España deja este miércoles un foco de atención especial en la provincia de Guadalajara, donde la A-2 permanece transitable con precaución en el tramo comprendido entre Torija (Guadalajara) y Arcos de Jalón (Soria), según el servicio de información de la Dirección General de Tráfico (DGT).

La situación en la red viaria del país es compleja: el episodio meteorológico afecta esta mañana a más de 75 carreteras, 15 de ellas de la red principal, mientras que el resto son vías secundarias. Además, una veintena de vías presentan incidencias por inundaciones, con especial gravedad en la provincia andaluza de Cádiz, de acuerdo con los datos trasladados por la DGT.

Un corredor clave, bajo vigilancia

El tramo de la A-2 que conecta el Corredor del Henares con el interior peninsular es uno de los puntos sensibles en esta jornada. Aunque la autovía no está cortada, Tráfico insiste en la necesidad de reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y evitar maniobras bruscas ante el riesgo de placas de hielo, caída de nieve intermitente y pérdida de adherencia.

Cortes, cadenas y restricciones en varios puntos del país

Mientras Guadalajara aguanta con circulación condicionada, el temporal ya ha provocado incidencias de mayor calado en otros territorios. En Cáceres, la A-66 está intransitable a la altura de Hervás en dirección a Salamanca. En paralelo, la meteorología obliga a llevar —y usar— equipamiento invernal en numerosas vías: es obligatorio el uso de cadenas en puntos de Madrid, Ávila y Segovia, incluyendo tramos de la A-1, A-50, A-6, AP-6, AP-51 y la M-607.

También se han activado restricciones a vehículos pesados: se prohíbe el acceso a camiones en la M-40 en Madrid a su paso por Montecarmelo y en la A-66 entre Matilla de Arzón (Zamora) y Ribaseca (León). Además, la Guardia Civil ha informado de un embolsamiento en la A-66 (km 436), en Aldeanueva del Camino (Cáceres), con tráfico restringido a pesados sentido Gijón por nevadas en la provincia de Salamanca.

Recomendación: planificación y máxima prudencia

Las autoridades recuerdan que, en jornadas como esta, el estado de la calzada puede cambiar en minutos. La recomendación para los conductores que deban circular por Guadalajara —especialmente por la A-2 a la altura de Torija— pasa por planificar el viaje, consultar avisos antes de salir y priorizar desplazamientos imprescindibles, además de llevar el vehículo revisado y con elementos básicos ante emergencias invernales.

La provincia afronta así una mañana marcada por la incertidumbre meteorológica, con el tráfico en “modo invierno” y el corredor de la A-2 bajo seguimiento, mientras el temporal sigue dejando su huella en gran parte del mapa.