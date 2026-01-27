Guadalajara avisa: desde el 30 de abril, 200 euros por esta acción

A partir del próximo 30 de abril 26, entrar indebidamente en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Guadalajara tendrá consecuencias económicas. Ese día finalizará la moratoria y comenzará a aplicarse el régimen sancionador de la DGT, con multas de 200 euros –100 por pronto pago–.

Hasta entonces, el Ayuntamiento aprovechará el margen para informar y ajustar una ordenanza que ahora se actualiza con cambios relevantes pensados, según el Gobierno municipal, para «facilitar la vida a la ciudadanía».

Así lo ha explicado este martes el concejal de Medio Ambiente, José Luis Alguacil, en una rueda de prensa en la que ha presentado la modificación de la ordenanza reguladora de la ZBE, que hoy se elevó a Junta de Gobierno.

No se trata, ha insistido, de un cambio de modelo, sino de una adaptación técnica y práctica para hacerla compatible con el nuevo sistema de estacionamiento regulado, que entrará plenamente en funcionamiento en abril.

La principal novedad, y la más visible para muchos conductores, es que los vehículos con distintivo ECO y CERO emisiones podrán circular libremente por el casco histórico sin obligación de estacionar ni de registrarse. Hasta ahora podían acceder, pero estaban obligados a aparcar.

«El nuevo contrato permite que estos vehículos aparquen gratis; no tenía sentido que no pudieran circular libremente», ha señalado Alguacil. También se abre el acceso a todas las motocicletas y ciclomotores, tengan o no etiqueta ambiental, que a partir de ahora podrán entrar y circular por toda la ZBE.

El Ayuntamiento justifica esta decisión en que Guadalajara no registra picos de contaminación en esta zona y enfoca la ZBE más como una herramienta de gestión de la movilidad que como una medida estrictamente ambiental. «Las motos mejoran la fluidez en el casco histórico», ha defendido el concejal.

QUIÉN PUEDE ENTRAR Y CUÁNDO HAY QUE APARCAR

La ordenanza clarifica de forma expresa qué vehículos pueden circular libremente y cuáles solo pueden acceder para estacionar. Para estos últimos, se establece un sistema único de validación del aparcamiento, válido en zona azul, zona roja y aparcamientos situados dentro de la ZBE.

El mismo criterio se aplicará a plazas especiales (movilidad reducida, carga y descarga o recarga eléctrica). Además, se mantiene un periodo de carencia de cinco minutos desde la entrada a la ZBE para encontrar y validar aparcamiento. Los paneles informativos en los accesos mostrarán en tiempo real las plazas disponibles.

La modificación también regula con mayor detalle y flexibilidad el acceso de residentes empadronados, trabajadores, comercios, hostelería, centros educativos, talleres, proveedores, servicios médicos y alojamientos turísticos.

Los vecinos conservarán las diez invitaciones mensuales para vehículos sin etiqueta, con la novedad de que podrán registrarse hasta diez días después del acceso, lo que da margen ante imprevistos.

LISTA BLANCA PARA CENTROS EDUCATIVOS

En el caso de los centros educativos, se implantará una «lista blanca» gestionada por los propios colegios. Cada alumno podrá asociar hasta tres matrículas de vehículos sin etiqueta, que quedarán exentas de sanción en los horarios escolares.

Un mes antes de que empiecen las sanciones, el Ayuntamiento activará una plataforma digital de inscripción y gestión de permisos. Según Alguacil, los datos de vecinos y comercios del casco histórico ya están cargados para evitar trámites innecesarios.

Además, habrá una oficina de información presencial, atendida por personal municipal, y una campaña informativa intensiva, con avisos personalizados. Durante el mes previo al 30 de abril de 2026, los accesos indebidos generarán notificaciones informativas, pero no multas, como paso previo al inicio definitivo del régimen sancionador.

La ZBE de Guadalajara responde a una obligación estatal para ciudades de más de 50.000 habitantes. Su implantación ha supuesto una inversión cercana a 4,5 millones de euros, financiada en un 85 por ciento con fondos europeos.

El Ayuntamiento subraya que cumplir la normativa es clave para no perder estas ayudas y destaca que Guadalajara es una de las ciudades más avanzadas de Castilla-La Mancha en este proceso. Con esta actualización, el Gobierno municipal busca que la ZBE sea más clara, más comprensible y menos restrictiva de lo necesario, antes de que, en la primavera de 2026, las sanciones pasen de ser una advertencia a una realidad.