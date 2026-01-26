La suerte sonríe a un pueblo de Guadalajara: la ONCE reparte 120.000 euros

El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha repartido en Azuqueca de Henares 120.000 euros en seis cupones, 20.000 euros cada uno en el sorteo de este domingo, 25 de enero.

El vendedor de la ONCE Jesús Damián Romero Sáez es quien ha llevado la suerte a Azuqueca de Henares con estos 120.000 euros, que ha repartido desde su quiosco situado en Plaza General Vives, 21, de la localidad de Azuqueca de Henares, ha informado la ONCE en nota de prensa.

En el motivo del cupón del domingo 25 de enero, se difundía el premio mayor correspondiente al Sueldazo de Fin de Semana. Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

La organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón.