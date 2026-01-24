Un incendio obliga a desalojar a los trabajadores de una empresa de Azuqueca de Henares

Una panificadora de Azuqueca de Henares (Guadalajara) ha sufrido un incendio en la madrugada de este sábado que ha obligado a desalojar a los diez trabajadores que estaban en su interior, aunque no se han registrado heridos.

Según ha confirmado a EFE el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha, a las 3:49 de este sábado se ha dado el aviso por el fuego originado en el horno industrial de la panificadora, en la calle Aluminio de la localidad azudense.

Los diez trabajadores han sido evacuados, aunque ninguno ha resultado herido, y hasta el lugar se han desplazado los bomberos de Azuqueca, que a las 10:00 horas de este sábado proseguían con las tareas de extinción, ya que el fuego no se ha dado por controlado aunque evoluciona favorablemente.

También se ha movilizado la Guardia Civil, la Policía Local y una ambulancia de soporte vital, cuya intervención no ha sido necesaria