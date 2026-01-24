Tragedia en Loranca de Tajuña: un accidente se salda con cinco heridos

Cuatro mujeres y un hombre han resultado heridos y trasladados al Hospital de Guadalajara tras salirse de la vía el turismo en el que viajaban a la altura de Loranca de Tajuña (Guadalajara), y uno de ellos ha quedado atrapado en el coche.

Según ha trasladado a EFE el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha, la salida de la vía del turismo se ha producido a la 1:20 horas de este sábado, a la altura del kilómetro 11 de la CM-2028.

Los heridos son cuatro mujeres de 70, 69, 66 y 65 años, y un hombre de 59 años. Han sido trasladados en ambulancias al hospital, a excepción de la mujer de 65 años que ha sido derivada con una UVI.

Hasta el lugar se han trasladado, además de los medios sanitarios, la Guardia Civil y los bomberos de Azuqueca de Henares (Guadalajara), que han tenido que excarcelar a uno de los heridos. EFE