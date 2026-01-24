Tiene solo 14 años y lo ha vuelto a hacer: un joven de Guadalajara arrasa por segundo año consecutivo en el Torneo de Puzzles de Ávila

El joven guadalajareño de 14 años, Gabriel Moreno, ha ganado por segunda vez consecutiva el X Torneo de Puzzles ‘Ciudad de Ávila’ en el apartado individual, sacando una ventaja cercana a los 11 minutos a la segunda clasificada, la madrileña Gisela Arranz.

Con un tiempo de 45 minutos y 27 segundos, Moreno se ha impuesto a los otros 120 participantes, completando un complicado puzzle de 500 piezas, que reproducía un unicornio y una princesa, junto a un paisaje en el que aparecía un castillo, empleando un minuto menos que el año pasado, cuando ganó también.

Como en 2025, el triunfador ha completado el desafío sacando 10 minutos y 32 segundos a la madrileña Gisela Arranz, mientras que el tercer clasificado ha sido el toledano de Cazalegas Francisco José Ruiz, que ha empleado 1 hora, 1 minutos y 47 segundos, cerca de seis minutos más que la segunda clasificada.

Todos ellos han formado parte de los 120 participantes en el torneo individual, a los que se sumarán los 280 integrantes de las 140 parejas que por la tarde participarán en esa modalidad en la que Gabriel Moreno participará con su hermano Eduardo, con el objetivo de repetir el triunfo que obtuvieron en 2025.

De esta manera, la participación de este año se sitúa en los 400 participantes, como el año pasado, aunque ha habido alguna baja de última hora por el temporal, según ha comentado a los periodistas María del Carmen Salas, presidenta de la Asociación Española de Puzzles (AEPUZZ), organizadora de esta cita, con la colaboración del Ayuntamiento de Ávila y Educa Borras.

Salas, junto al concejal de Cultura del Consistorio de la capital, Ángel Sánchez, ha dado la bienvenida a los participantes en «la primera cita del año con los puzzles en España», según Pablo Suárez, organización de este evento que figura «entre los más concurridos de España».

En este sentido, Suárez ha destacado que este torneo es el que abre una temporada en la que el Campeonato de España se celebrará el próximo junio en Guadalajara, con la presencia, entre otros, de Gabriel Moreno, que tratará de hacerlo en su tierra «lo mejor que pueda», ya que figura segundo en el ránking nacional.

Tras su segunda victoria consecutiva en Ávila, Moreno ha señalado que la mayor dificultad del puzzle de 500 piezas, completado en poco más de 45 minutos, ha estribado en las zonas de hierba de la imagen que ha ido completando, comenzando, como suele ser habitual en él, por el ‘marco’.

A sus 14 años, el guadalajareño forma parte del relevo generacional que esta afición o pasatiempo tiene en España, especialmente tras la pandemia, cuando se produjo «un boom» en el mundo de los puzzles, según ha explicado Pablo Suárez.

Por su parte, la presidenta de AEPUZZ ha subrayado el «gran nivel» de los aficionados a los puzzles en España, al tiempo que ha destacado que la mayoría de las aficionadas sean mujeres en una afición «muy familiar».

El torneo ‘Ciudad de Ávila’ ha tenido lugar pocos días antes de que el próximo 29 de enero se celebre el Día Mundial del Puzzle, motivo por el cual, quienes han ido finalizando la competición, han participado en la realización de otro de 1.000 piezas, por esta conmemoración que tiene lugar en numerosos países que comparten el mismo rompecabezas.