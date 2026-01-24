Tensión en Guadalajara por una deuda: un hombre termina en el hospital y otro detenido

Un hombre ha sido detenido por agredir con arma blanca a otro en la tarde noche de este viernes en Guadalajara capital.

Según ha indicado el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se recibió a las 20:52 horas por un hombre herido por arma blanca en la vía pública, en la calle América de Guadalajara.

Hasta el lugar de los hechos se trasladó Policía Nacional y Policía Local, así como una ambulancia de soporte vital que trasladó al herido, de 40 años, al Hospital Universitario.

Según han indicado fuentes de la Subdelegación del Gobierno de Guadalajara, el autor de la agresión está detenido.

Ambos implicados se conocían previamente y todo apunta a que la discusión se inició por una deuda entre ellos.