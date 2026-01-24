Guerra de fogones este domingo en un municipio de Guadalajara: se busca el mejor puchero

Arbancón celebra este domingo, 25 de enero, su tradicional Concurso de Pucheros, que en 2026 alcanza su XIV edicición. Un evento enmarcado en la Fiesta de Las Candelas que se celebra en el municipio alcarreño desde este sábado hasta el 7 de febrero.

El concurso, que tendrá lugar desde las 10.00 horas en la Plaza del Juego de Bolos, invita a vecinos y visitantes a participar y degustar pucheros elaborados a fuego lento, siguiendo recetas tradicionales transmitidas de generación en generación, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Guisos, cocidos y platos de cuchara elaborados con productos locales convierten esta cita en un auténtico encuentro alrededor de los sabores que forman parte de la memoria colectiva del pueblo.

«Este concurso no es solo una competición: es un homenaje a nuestra gastronomía tradicional y a una forma de vida que gira en torno a compartir», señala Gonzalo Bravo, alcalde de Arbancón.

«Las Candelas son identidad, son encuentro y son calor humano, y la gastronomía es una parte fundamental de esta celebración», añade.

Las Candelas hunden sus raíces en antiguos ritos de protección y purificación vinculados al ciclo de la naturaleza y al hogar.

Cada año, la fiesta transforma Arbancón en un punto de encuentro festivo en pleno invierno, con el fuego como símbolo central y con la Botarga como figura emblemática del folclore local.

Junto al Concurso de Pucheros, la programación incluye hogueras, pasacalles, teatro, música popular, actividades infantiles, actos religiosos y encuentros vecinales, configurando una propuesta pensada para todos los públicos y que refuerza el papel de Arbancón como referente festivo y cultural de la Sierra Norte de Guadalajara.