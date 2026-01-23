Quer cambia de alcaldesa tras un pleno al rojo vivo: Gema Cañones desbanca al PP y Benítez estalla con acusaciones personales

Gema Cañones Ordóñez se ha convertido este viernes en la nueva alcaldesa de Quer tras prosperar la moción de censura presentada contra el hasta ahora regidor, José Miguel Benítez Moreno (PP), en un pleno extraordinario que evidenció la profunda fractura política e institucional del Ayuntamiento y que derivó en un tenso enfrentamiento personal.

La moción, respaldada por las dos concejalas no adscritas y ex ediles del PP –Cañones y Verónica Beloso– y por los dos del PSOE, salió adelante con mayoría absoluta, poniendo fin a más de una década de gobiernos del Partido Popular en el municipio y abriendo una nueva etapa política liderada por quien fuera hasta hace meses integrante del grupo popular.

Durante su intervención, la nueva alcaldesa ha defendido la moción como una decisión «necesaria, firme y meditada», motivada –según ha expuesto– por el deterioro progresivo de la gestión municipal, un estilo de gobierno «excesivamente personalista», la falta de diálogo político y la ausencia reiterada del alcalde por sus responsabilidades externas.

Cañones ha negado que la iniciativa respondiera a intereses individuales y ha apelado a recuperar la normalidad institucional, la transparencia y la presencia diaria en el Ayuntamiento.

Tras ser proclamada alcaldesa, Cañones ha hecho un llamamiento a la calma y a la confianza de la ciudadanía, subrayando que «la política local es cercanía, escucha y compromiso con las personas», y ha asegurado que el nuevo equipo de Gobierno trabajará desde el diálogo, la estabilidad y el interés general de los vecinos y vecinas de Quer.

UN PLENO BRONCO Y UN DISCURSO CARGADO DE ACUSACIONES

El momento más tenso del pleno ha llegado con la intervención del ya exalcalde, José Miguel Benítez, quien ha rechazado de plano los argumentos de la moción, ha negado haber ejercido una gestión personalista y ha calificado el cambio de gobierno como un acto «contrario a la ley», amenazando incluso en estudiar su impugnación por la vía contencioso-administrativa si observara que hay aprovechamiento del cargo.

Visiblemente alterado, Benítez ha asegurado que la moción no responde a razones políticas ni de gestión, sino a «motivos personales» que, según ha afirmado, la mayoría de los vecinos «desconocen», pero que ha dado a conocer.

En un discurso inusual por su carga personal, el exregidor ha dejado entrever que la ruptura de la relación con la ahora alcaldesa en 2023 habría sido el detonante de la situación actual. Según ha relatado, tras decidir poner fin a una relación «más allá de lo profesional» y limitar el vínculo al ámbito laboral, comenzó –siempre según su versión– a recibir mensajes ofensivos y ataques personales, llegando a sentirse acosado.

Benítez ha afirmado incluso disponer de grabaciones que respaldarían su testimonio y ha sostenido que informó de estos hechos tanto a su entorno como a responsables del Partido Popular. El exalcalde ha llegado a calificar la moción como una «traición» al PP y a los votantes, acusando a Cañones de haber «dinamitado el gobierno desde dentro» y de actuar con una motivación personal encubierta.

«Esto solo tiene una explicación personal», ha reiterado ante el Pleno, sembrando la sospecha sobre el origen del cambio político.

Desde el PSOE provincial, su secretario de Organización, Rafael Esteban, ha valorado positivamente la moción de censura y ha defendido el respaldo socialista como una apuesta por «devolver la normalidad democrática» a un Ayuntamiento que, a su juicio, atravesaba una situación «irrespirable». Asimismo, ha calificado el discurso del exalcalde como «desproporcionado» y confía en que los tribunales diriman las acusaciones vertidas durante la sesión.

Con la toma de posesión de Gema Cañones, queda constituida una nueva Corporación municipal en Quer, mientras José Miguel Benítez cesa en sus funciones tras once años al frente del Consistorio.