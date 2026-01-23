Luto en este pueblo de Guadalajara por la muerte del que fuera su alcalde

Muere el exalcalde de Cogolludo (Guadalajara) Jaime de Frías

23 enero, 2026

El ‘popular’ Jaime de Frías, alcalde de Cogolludo durante la legislatura 2011-2015, ha fallecido a los 65 años, según ha informado el Ayuntamiento de este municipio guadalajareño en un comunicado en el que ha lamentado la pérdida.

La corporación municipal ha trasladado su pésame a la familia, amigos y allegados de Jaime de Frías y se ha unido al dolor por su pérdida con la declaración de tres días de luto oficial.

Desde este viernes y hasta el domingo 25, las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta y quedarán suspendidos los actos oficiales de carácter festivo organizados por el Ayuntamiento.

