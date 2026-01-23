Luto en este pueblo de Guadalajara por la muerte del que fuera su alcalde

El ‘popular’ Jaime de Frías, alcalde de Cogolludo durante la legislatura 2011-2015, ha fallecido a los 65 años, según ha informado el Ayuntamiento de este municipio guadalajareño en un comunicado en el que ha lamentado la pérdida.

La corporación municipal ha trasladado su pésame a la familia, amigos y allegados de Jaime de Frías y se ha unido al dolor por su pérdida con la declaración de tres días de luto oficial.

Desde este viernes y hasta el domingo 25, las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta y quedarán suspendidos los actos oficiales de carácter festivo organizados por el Ayuntamiento.