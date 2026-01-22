Cazado de nuevo: detenido en el Corredor del Henares un ladrón de coches reincidente

La Guardia Civil de Guadalajara ha detenido a un hombre de 38 años como presunto autor de la sustracción de varios vehículos en localidades situadas en el Corredor del Henares, que ya ha sido arrestado anteriormente en dos ocasiones por hechos similares.

El presunto autor de los hechos fue investigado el pasado martes por la Guardia Civil de Azuqueca de Henares, tras las investigaciones practicadas por su posible implicación en la sustracción de dos vehículos en esta ciudad y en Alcalá de Henares (Madrid), ambos recuperados por la Guardia Civil, según ha informado ese jueves en una nota de prensa el instituto armado.

El detenido es un hombre de 38 años y nacionalidad rumana, que ya fue detenido por la Guardia Civil a finales del pasado mes de diciembre en la localidad de Villanueva de la Torre, cuando circulaba con un vehículo sustraído.

Posteriormente, el 6 enero volvió a ser detenido al ser sorprendido por un guardia civil que se encontraba fuera de servicio, cuando forzaba la cerradura de un vehículo estacionado en Azuqueca de Henares.