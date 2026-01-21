Guadalajara se reinventa en Fitur: del turismo de paso a un destino de experiencias, cultura y gastronomía

Guadalajara ha llegado este miércoles a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) con el objetivo no sólo de aumentar el número de visitantes, sino de «avanzar hacia un turismo de experiencia, frente al tradicional turismo de paso».

Así lo ha comentado el edil de Turismo en el Ayuntamiento, Víctor Morejón, durante la presentación de la estrategia del Consistorio, que pasa por lograr que quienes visiten Guadalajara recorran la ciudad, disfruten de su gastronomía, conozcan su patrimonio y, sobre todo, prolonguen su estancia.

Morejón ha subrayado que el año 2026 marcará «un antes y un después» en el turismo de Guadalajara, con una clara apuesta por la transformación del modelo actual gracias, en parte a los Planes de Sostenibilidad Turística y a la puesta en marcha de eventos culturales, deportivos y gastronómicos.

Los datos turísticos de la capital en 2025 avalan una evolución positiva ya que, a lo largo del año, la Oficina de Turismo atendió a 22.433 visitantes, lo que supone un incremento del 39,7 por ciento respecto a 2024. Además, 19.693 personas participaron en las visitas guiadas, casi un 45 por ciento más que el año anterior.

Por su parte, los accesos a monumentos alcanzaron los 95.270, con un crecimiento del 19 por ciento, consolidando los espacios históricos como uno de los principales atractivos de la ciudad. Estos indicadores confirman a Guadalajara como un destino cultural de referencia, con un turismo en expansión que dinamiza la economía local y contribuye a la puesta en valor del patrimonio, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

RUTA DEL COCIDO

Entre las principales citas turísticas previstas para 2026 destacan la Ruta del Cocido, que se celebrará por primera vez a finales de este mes en colaboración con Qué Rico España y la Federación de Hostelería y Turismo; la Pasión Viviente de Iriépal, que alcanza su octava edición y se celebra este año por primera vez como Fiesta de Interés Turístico Provincial.

Es por ello que en la delegación de Guadalajara se encontraban el alcalde pedáneo de Iriépal, Andrés Herranz; la directora artística de la Pasión Viviente de Iriépal, Ana Vélez y la responsable de Cultura del Ayuntamiento de Iriépal, Vanessa Tabernero, quien ha comentado que su Pasión «es un evento en el que se vuelca todo el pueblo. Iriépal se convierte en Jerusalén, reviviendo cada una de las escenas».

Por otro lado, en las próximas semanas la capital alcarreña acogerá la primera edición de la Ruta del Cocido de la mano de Qué Rico España y la Federación de Hostelería y Turismo de Guadalajara, integrada en CEOE-Cepyme. Alberto de Prado, director de Qué Rico España ha comentado que «del 30 de enero al 15 de febrero se celebrará la primera Ruta del Cocido de Guadalajara tras más de 15 años realizándola en Madrid. En ella participarán 26 restaurantes, la mayoría de la capital y de la provincia elaborarán cocido para ver cuál es el mejor de todos».

El año 2026 será el año de finalización de los Planes de Sostenibilidad Turística, de tal forma que en el primer cuatrimestre la concejalía prevé la inversión de 300.000 euros una inversión que «no sólo pone en valor el patrimonio y mejora el casco histórico, sino que refuerza la identidad de la ciudad como destino cultural, gastronómico y de experiencias», ha comentado Elena Ruiz, técnico de Turismo en el Ayuntamiento de Guadalajara.

SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA

Entre las iniciativas se encuentran la nueva señalización turística, con una inversión de 80.300 euros. Donde ya se están instalando 13 tótems informativos a pie de monumento, en castellano e inglés, y 20 postes direccionales que orientan al visitante hacia los principales recursos turísticos, indicando distancias y accesibilidad.

«Esta señalética, además, está conectada a una App turística que permite acceder a información práctica, recursos multimedia como audioguías y a la agenda de eventos de la ciudad», ha comentado Ruiz.

Otro de los pilares es la nueva web de Turismo de Guadalajara, que ha supuesto una inversión de 65.101,38 euros. Esta renovación acerca la Concejalía de Turismo al bolsillo del visitante y apuesta decididamente por el turismo de experiencias.

La web permitirá el contacto directo con la Oficina de Turismo a través de WhatsApp, el visitante podrá elegir la franja horaria en la que visitar los monumentos e incluso reserva una visita guiada. Asimismo, ofrecerá contenidos en castellano e inglés.

A estas acciones se suma el proyecto de las Islas de sombra vegetal, con una inversión de 190.505 euros, actualmente en su fase final de tramitación. Se trata de estructuras de sombra vegetal que mejorarán el confort térmico del espacio urbano y la experiencia del visitante, creando zonas de descanso que inviten a recorrer la ciudad con mayor tranquilidad y a prolongar la estancia.