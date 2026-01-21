Guadalajara, en aviso este miércoles

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene previsto activar desde las 9:00 horas hasta las 21:00 horas de este miércoles el aviso amarillo por nevadas en la comarca de la Serranía de Guadalajara, donde se pueden producir acumulaciones de hasta 5 centímetros de nieve a partir de 1.300 metros.

En el conjunto de Castilla-La Mancha, se esperan cielos nubosos o cubiertos, con abundantes brumas y bancos de niebla matinales y vespertinos.

Las lluvias y chubascos serán generalizados y avanzan de oeste a este desde la mañana, que podrían ser en forma de nieve por encima de 1.300 metros en la Serranía de Guadalajara y más probables en su parte occidental.

En concreto, la cota de nieve se sitúa en los 900-1.200 metros en el nordeste al principio, subiendo gradualmente hasta 1.600-1.800 metros al final.

Las temperaturas mínimas estarán en ascenso en el tercio occidental y en el sureste y con pocos cambios en el resto, y se esperan heladas débiles en Cuenca y Guadalajara, donde pueden ser localmente engelantes, y en amplias zonas de la Mancha.

De su lado, las máximas estarán descenso en Guadalajara y Cuenca y con pocos cambios en el resto.

De este modo, en las capitales de provincia se espera que las temperaturas mínimas ronden los -1 grados en Cuenca y Guadalajara, 2 grados en Ciudad Real, 3 en Albacete y 4 en Toledo, mientras que las máximas pueden marcar 7 grados en Cuenca, 8 en Guadalajara, 10 en Albacete y Ciudad Real y 11 en Toledo.

El viento soplará flojo de componente oeste al principio, que por la mañana gira a sur y suroeste, y por la tarde arrecia. Además, no se descartan rachas muy fuertes en Parameras y Alcaraz y Segura desde la tarde.