Grandes datos turísticos para este pueblo de Guadalajara en 2025; los detalles

La Oficina Municipal de Turismo de Sigüenza (Guadalajara) registró en 2025 un incremento de 23.863 personas en el número de visitantes, que alcanzaron los 103.626.

Del total, 96.858 proceden de otras comunidades autónomas y 6.768 son turistas internacionales, según ha informado el Ayuntamiento de la localidad en un comunicado.

La alcaldesa, María Jesús Merino, ha valorado estos datos como señal de fortaleza del destino y de impacto positivo para la economía local. “El turismo no es un elemento accesorio para Sigüenza: es un motor económico y social. Por cada euro que se invierte, la repercusión económica en el municipio se multiplica por siete. Eso significa empleo, actividad y oportunidades para nuestros vecinos”, ha indicado la alcaldesa.

La regidora destaca también la desestacionalización progresiva del turismo en la ciudad, ya que diciembre cerró con 7.936 visitantes, una cifra elevada para un mes tradicionalmente más tranquilo.