Investigadas dos personas en Guadalajara por tirar amianto en el medio natural

El Seprona de Guadalajara ha investigado a dos personas como presuntas autoras de delitos contra el medio ambiente, falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores por tirar fibrocemento, un residuo tóxico peligroso por su contenido en amianto, en el medio natural.

Según ha informado la Guardia Civil, gracias a las investigaciones se han localizado 18 depósitos descontrolados en distintos puntos de la provincia de Guadalajara, en los que habrían vertido ilegalmente un total de 2.314 metros cuadrados de fibrocemento, una cantidad equivalente a la superficie de dos piscinas olímpicas.

Los investigados son los titulares de una empresa dedicada a la retirada de placas de fibrocemento, una actividad que hacían sin la pertinente autorización ni la formación adecuada obligada para los trabajos con este tipo material.

De acuerdo a la información facilitada por la Guardia Civil, una vez retirado el fibrocemento, este residuo cancerígeno era arrojado al medio natural de manera descontrolada.

Además, presentaban un certificado falsificado de entrega en un centro de tratamiento especializado, lugar donde nunca llegaba el material.

Para la realización de los trabajos contaban con empleados que carecían de la formación necesaria y trabajaban sin la protección adecuada exigida por la normativa vigente.

Según el informe elaborado por la Unidad Técnica del Seprona, la valoración de la recuperación medioambiental originada por los daños producidos al medio natural ascendería a más de 106.000 euros.