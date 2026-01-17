Este pueblo de Guadalajara pide ayuda para salvar su yacimiento: “Si no se consigue, será el final”

El Ayuntamiento de Driebes (Guadalajara) lanza, a partir de este lunes, una campaña de micromecenazgo que busca captar fondos para asumir la expropiación de los terrenos en los que se ubica la ciudad de Caraca, para frenar el deterioro del terreno y continuar con las excavaciones y la investigación de este yacimiento.

«Si no se consigue será el final de Caraca, lo puedo decir más fuerte, pero no más claro», asegura el primer teniente de Alcalde de Driebes, José Luis Aguado, en una entrevista con EFE, en la que advierte que el yacimiento «pasará en unos años al ostracismo y al olvido» si el Consistorio no adquiere los terrenos.

Foto: Driebes (Guadalajara)/ EFE/Beatriz Retuerta De Lucas

El Ayuntamiento de Diebres, de apenas 331 habitantes y con un presupuesto que no alcanza el medio millón de euros, ha impulsado una campaña bajo el nombre de “Salvemos la ciudad romana de Caraca” que presentarán en dos conferencias que tendrán lugar el próximo lunes 19 de enero, a las 19:30 horas en el Salón de Actos del Museo de Guadalajara y el martes 20 de enero, a las 19 horas, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

El objetivo es poder reunir el dinero suficiente para las expropiaciones de los terrenos, que según los expedientes, asciende a 73.000 euros, una cifra que no puede asumir el Consistorio.

La llamada «ciudad perdida» de Caraca se ha comenzado a investigar en la última década a partir del hallazgo en 1945 de un depósito de plata en la zona.

El Ayuntamiento es propietario de apenas un hectárea de terreno gracias a la donación de la vecina, por lo que el grueso de la ciudad se encuentra en las cerca de 5 hectáreas que ahora buscan expropiar.

De acuerdo a Aguado, existen cultivos en algunas de estas tierras, a apenas 50 centímetros del yacimiento, que corre el riesgo de ser dañado, por lo que, de no poder adquirir los terrenos, se estaría perdiendo «la gran oportunidad de poner un valor, un hecho histórico, relevante, cultural, científico y arqueológico».

Mediante las prospecciones con georradar y las posteriores excavaciones arqueológicas, se conoce la existencia del foro, el cardo, el decumano, termas públicas o viviendas y se plantea que esta ciudad estaba articulada en 27 manzanas.

Un «revulsivo» para la comarca

El desarrollo patrimonial y arqueológico de Caraca sería, afirma a EFE el alcalde de Driebes, Alfonso Fernández, un revulsivo para el desarrollo de la comarca.

El Ayuntamiento intentó, sin éxito, llegar a un acuerdo con los propietarios del terreno para su adquisición, por lo que inició los pasos para la expropiación tras la declaración de este yacimiento como Bien de Interés Cultural en enero de 2024.

Foto: Driebes (Guadalajara)/ EFE/Beatriz Retuerta De Lucas

«El poder conseguir la titularidad pública de las tierras supone un antes y un después», para el Consistorio, ya que podría «optar al porcentaje que se da a través del Ministerio para todo este tipo de actuación, así como a nivel europeo”.

Por ello, buscan mecenas que se unan a esta causa, “un proyecto que es de todos” por lo que hace un llamamiento a todas las personas, asociaciones, empresas e instituciones para que se sumen a ayudar en esta campaña de mecenazgo que el Ayuntamiento de Driebes realiza a través de la plataforma de Hispania Nostra.