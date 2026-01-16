“Plaga fuera de control” en Guadalajara

Agricultores del Corredor del Henares y de varias zonas de la Alcarria en Guadalajara denuncian verse afectados por la «grave plaga» de conejos que sufre el territorio, una situación que está provocando importantes pérdidas económicas, problemas con los seguros agrarios y riesgos para la salud pública.

De ahí que desde la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de la provincia (APAG) se reclamen medidas «urgentes» a la Junta de Castilla-La Mancha y a los ayuntamientos.

Así lo ha expuesto el presidente de la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos, Juan José Laso, en una comparecencia ante los medios de comunicación previa a la celebración de una asamblea en la lonja de la organización, convocada para cuantificar los daños y para coordinar con los agricultores afectados.

Según ha indicado el presidente de APAG, la superpoblación de conejos afecta especialmente a zonas periurbanas próximas a carreteras, polígonos industriales y núcleos urbanos, donde la caza no es viable y los animales se reproducen sin control.

Laso ha asegurado que se trata de un problema que se arrastra desde hace más de 20 años, con medidas «ineficaces» por parte de las administraciones, lamentando cosechas enteras perdidas y pérdidas individuales que alcanzan decenas de miles de euros.

Desde esta organización aseguran también que la situación está provocando la aparición de garrapatas y del riesgo de leishmaniasis, con presencia de conejos en parques y zonas públicas.

Por todo ello, APAG se ha reclamado el vallado de infraestructuras, el refuerzo del control poblacional, la ampliación de modalidades de caza y la implicación directa de los ayuntamientos en terrenos y vías municipales.