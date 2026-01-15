Piden a la alcaldesa de Guadalajara una salida «justa y digna» a este expediente sancionador

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, Lucía de Luz, ha reclamado este jueves a la alcaldesa, Ana Guarinos, que actúe con «proporcionalidad, responsabilidad institucional y sentido común» en la resolución del expediente sancionador abierto al Club Deportivo Guadalajara, cuyo plazo de alegaciones finaliza este viernes 16 de enero.

En una rueda de prensa, De Luz ha centrado su intervención en la responsabilidad política que, a su juicio, debe asumir el equipo de gobierno municipal por lo ocurrido en el partido de Copa del Rey disputado entre el Deportivo Guadalajara y el FC Barcelona en el estadio Pedro Escartín.

El procedimiento sancionador se inició tras la instalación de tres módulos de gradas supletorias sin la correspondiente licencia municipal, una infracción calificada como grave y que podría conllevar una multa importante, en función de lo que determine la instrucción del expediente.

El club ha dispuesto de 15 días para presentar alegaciones, aportar documentación o incluso reconocer voluntariamente su responsabilidad, plazo que concluye este mismo viernes.

La portavoz socialista sostiene que la situación vivida el día del encuentro -que llegó a retrasarse cerca de media hora por el precinto inicial de las gradas- fue consecuencia directa de la «falta de liderazgo, coordinación y acompañamiento» del Ayuntamiento.

Aunque finalmente las gradas fueron habilitadas tras completarse la documentación pendiente, durante varios minutos se puso en duda la celebración del partido en condiciones normales.

De Luz ha rechazado que ahora se intente «trasladar toda la culpa al club» y ha defendido que el Consistorio debería haber estado «desde el minuto uno» al lado de la entidad deportiva, asesorándola y facilitando los trámites necesarios para un evento de gran magnitud para la ciudad.

«No es justo que el club pague con un multón la ineficacia del Ayuntamiento y, en particular, de su alcaldesa», ha afirmado.

Desde las filas socialistas en el consistorio han lanzado una petición expresa a Guarinos para que, una vez analizadas las alegaciones del club, el expediente se resuelva «de la manera más favorable posible», evitando una sanción económica que podría poner en riesgo a la entidad y dañar su imagen.

«Pedimos una salida justa y digna, acorde con lo sucedido y con las responsabilidades reales», ha subrayado De Luz.

Y si bien desde el Ayuntamiento defendieron desde el primer momento que la seguridad es lo que siempre primó durante el partido, desde el Grupo Socialista apuntan que esa afirmación no exime al equipo de gobierno de su responsabilidad en la planificación y gestión del evento.

Durante la comparecencia, De Luz también ha felicitado a la afición del Deportivo Guadalajara por su comportamiento durante los momentos de mayor tensión y ha reconocido el malestar generado entre los seguidores.

Por último, ha lamentado que el episodio tuviera repercusión en medios nacionales por motivos negativos.

«Guadalajara salió en los medios, pero no como debía: no por el deporte o la fiesta, sino por una mala gestión institucional», ha concluido, insistiendo en que el Ayuntamiento aún está a tiempo de corregir la situación con una resolución proporcionada y responsable del expediente.