Guadalajara se une por Palestina: gran festival solidario el 7 de febrero para apoyar a su pueblo

La plataforma ‘Guadalajara con Palestina’ ha organizado un festival solidario que tendrá lugar el 7 de febrero en la Sala Óxido, con la participación de once grupos musicales de estilos muy variados, que se reunirán para recaudar fondos ante la grave situación que vive el pueblo palestino.

Según ha informado la Plataforma en un comunicado, pese al esperado «alto el fuego», las tropas de Israel continúan con el genocidio y cada día siguen muriendo personas en Palestina, a consecuencia de la demolición y la destrucción de infraestructuras básicas, de la falta de ayuda humanitaria y material necesario básico para la propia supervivencia, de enfermedades que afectan a la población en riesgo (fundamentalmente menores), o del propio frío que está afectando en todo el territorio palestino.

El Festival dará comienzo a las 18.00 horas y durará hasta la madrugada. Los grupos que actuarán son Lagartos sin sombrero, Presidentas vivas, Dawe Trankitenso, Ana Maes, Dhuma, Brava, Riada, Zarvahe René, Samba Da Rua, y Humble Sound Rockers. El festival está dentro de la programación de actividades que la plataforma ‘Guadalajara con Palestina’ realiza en la capital con el objetivo de seguir hablando de lo que ocurre, ahora que el foco mediático está situado en otros lugares del mundo.

El dinero recaudado en el Festival será destinado a la Asociación ‘Unidos por Palestina’ que, de forma constante, ha ido destinando sus fondos a la labor humanitaria realizada sobre la población afectada, facilitando el servicio de agua en más de 50 campamentos de personas refugiadas.

Las entradas al festival tienen un coste de 15 euros de forma anticipada o 18 euros en taquilla, y se pueden comprar en la web de la Sala Óxido, en espacios como la propia Sala del festival, El Rincón Lentro, Centro Social Octubre, Centro Social La Trenza o en Unidos por Palestina. También hay una fila cero por si se quiere colaborar.